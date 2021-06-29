قطة تؤدي حركات عسكرية باحترافية.. فيدو

لم يدرك الجنود على الفور أن القطة كانت تحاول تقليدهم، لكنهم سرعان ما لاحظوا أن القطة كانت تسير على ما يرام وثم قرر الجنود السير معه. قامت القطة بعمل ممتاز، حتى لو فشلت في بعض الأحيان، لكنها تحاول تقليد الجني وتطيع الأوامر.

وُلدت القطة الصغيرة ونشأت في قاعدة عسكرية تركية في مانيسا، وتعلمت السير مع الجنود الذين قاموا بتربيتها.