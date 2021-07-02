ظهور السيارة الطائرة بعد طول انتظار... فيديو

يستغرق الأمر دقيقتين فقط حتى تتحول السيارة إلى طائرة، ونفس المدة من أجل التحول العكسي.

تنتمي هذه السيارة الطائرة، المسماة "AirCar"، إلى شركة "Klein Vision" السلوفاكية، وقد قامت بأول رحلة تجريبية لها بين المدن.

استغرقت الرحلة 35 دقيقة، وكان مخترعها نفسه يقود وسيلة النقل هذه غير العادية.

يمكن أن تحمل "AirCar" راكبين ويمكن أن تقلع من مدرج صغير. وتستغرق دقيقتين و15 ثانية لتتحول من سيارة إلى طائرة.

وفقًا لمخترعها، فهي قادرة على الطيران ما يقرب من 1000 كيلومتر بمتوسط ​​سرعة 170 كيلومترًا في الساعة على ارتفاع يصل إلى 2.5 كيلومتر. استغرق تطوير وإنشاء السيارة الطائرة حوالي عامين وأقل من مليوني يورو.