شرطي مرور يوقف السيارات في موسكو ليمر سرب البط... فيديو

قام ضباط شرطة المرور بإيقاف السيارات على طريق موسكو الدائري من أجل السماح للبط بالمرور بسلام.

وانتشر مقطع فيديو يظهر كيف كانت البطة الأم على الطريق مرتبكة بعض الشيء.

وبعدها أوقف الشرطي السيارات وقام بإرشاد البطة إلى الاتجاه الصحيح.