اختبار قاسي لكلب من أجل انضمامه لقوات عسكرية... فيديو

ولم يحدد ناشرو الفيديو المزيد من التفاصيل حول ملابسات التقاط الفيديو أو البلد التي خضع فيها هذا الكلب للاختبار.

ويظهر المقطع الكلب وهو يؤدي اختبار شديد الصعوبة حيت تطلب أن يسير الكلب وهو معصوب العينين فوق حبلين بينما حمل حبل آخر في فمة.

وبالفعل نجح الكلب في الوصول إلى الطرف النهائي للحبلين بعد عناء حيث كافح للحفاظ على توازنه، كما أنه كاد يسقط عدة مرات خلال مسيرته قبل أن يستعيد توازنه.