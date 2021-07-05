انفجار شاحنة ألعاب نارية على شاطئ أمريكي... فيديو

ويظهر الفيديو لحظة انفجار عدد كبير من الألعاب النارية كانت داخل الشاحنة على شاطئ في بلدة أوشن سيتي في ولاية مريلاند الأمريكية.وتصاعدت الألعاب النارية المشتعلة في السماء مسببة سحابة دخانية، فيما ابتعد المصطافون عن مركز الانفجار وسط دهشة الجميع.
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار شاحنة محملة بالألعاب النارية على أحد الشواطئ الأمريكية.
ويظهر الفيديو لحظة انفجار عدد كبير من الألعاب النارية كانت داخل الشاحنة على شاطئ في بلدة أوشن سيتي في ولاية مريلاند الأمريكية.وتصاعدت الألعاب النارية المشتعلة في السماء مسببة سحابة دخانية، فيما ابتعد المصطافون عن مركز الانفجار وسط دهشة الجميع.
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