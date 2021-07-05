شاحنة تسحق عدة سيارات متوقفة على إشارة مرور في السعودية... فيديو

تسبب قائد شاحنة ضخمة محملة بالبراميل في الحادث، بعد أن فقد السيطرة عليها عند الإشارة الضوئية في حي الضرس، مما أدى إلى اصطدامها العنيف بعدة مركبات كانت متوقفة عند الإشارة الضوئية، ثم انقلبت وتناثرت البراميل على الطريق.
🎥#فيديو | كاميرا مراقبة توثق سحق شاحنة لمركبات في محايل عسير— عكاظ (@OKAZ_online) July 5, 2021
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وتوجهت 3 فرق إسعاف للموقع، وعند وصولها اتضح وجود حالتي وفاة، وحالة خطيرة وأخرى متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالتين المصابتين، ونقلهما إلى مستشفى محايل العام لتلقي العلاج المناسب، بحسب ما نقله موقع "عكاظ".
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