شاحنة تسحق عدة سيارات متوقفة على إشارة مرور في السعودية... فيديو

تسبب قائد شاحنة ضخمة محملة بالبراميل في الحادث، بعد أن فقد السيطرة عليها عند الإشارة الضوئية في حي الضرس، مما أدى إلى اصطدامها العنيف بعدة مركبات كانت متوقفة عند الإشارة الضوئية، ثم انقلبت وتناثرت البراميل على الطريق.

وتوجهت 3 فرق إسعاف للموقع، وعند وصولها اتضح وجود حالتي وفاة، وحالة خطيرة وأخرى متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالتين المصابتين، ونقلهما إلى مستشفى محايل العام لتلقي العلاج المناسب، بحسب ما نقله موقع "عكاظ".