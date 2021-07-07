توافد آلاف المواطنين لرؤية "البقرة القزم" الأصغر في العالم... فيديو

توافد آلاف المواطنين في بنغلادش لرؤية أغرب بقرة على وجه الأرض وأصغرها بعد تداول صورها وأخبارها بشكل واسع تحت اسم "البقرة القزم".

اجتاز مواطنون (حوالي 15 ألف مواطن إلى اليوم) آلاف الأميال لالتقاط صورة تذكارية أو صورة "سليفي" مع البقرة "راني" التي يدعي مالكوها بأنها أصغر بقرة في العالم.

MEET MINI RANI



LOOK: People measure a dwarf cow named Rani, whose owners applied to the Guinness Book of Records claiming it to be the smallest cow in the world, at a cattle farm in Charigram, Bangladesh on July 6. | 📷Munir Uz zaman/AFP pic.twitter.com/eYxYEA5nnu — Inquirer (@inquirerdotnet) July 7, 2021

وبحسب صحيفة "أندبنتدنت"، اخترق المواطنون التدابير الاحترازية المفروضة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد، من أجل مشاهدتها، بعد أن تصدرت صور النجمة الصغيرة عناوين الأخبار.

Thousands of people in Bangladesh are defying the nationwide lockdown to see a dwarf cow whose owners claim it to be the world’s smallest. The images of a 51-centimetre-tall cow, Rani, has set off a tourist frenzy after local media channels threw the spotlight on the tiny bovine. pic.twitter.com/LDeI3g9Qbq — Piyush Tiwari🇮🇳🕉 (@piedpiperlko) July 7, 2021

واحتلت البقرة القزمة، البالغة من العمر 23 شهرا، وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام منذ ولادتها في مزرعة قرب داكا.

يبلغ وزن البقرة الصغيرة حوالي 26 كغ بطول 66 سم فقط، ويدعي مالكوها بأنها أقصر بحوالي 10 سم من أصغر بقرة مسجلة في موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، الأمر الذي ستقرره الأخيرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.