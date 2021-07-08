ترام يدهس سيارة قبل لحظات من فرار سائقها... فيديو

ويظهر في الفيديو أن مالك السيارة كان قد خرج للتو منها تاركا سيارته على قضبان الترام في أحد المزلقانات في مدينة لوكسمبورغ.

ولم تمر سوى لحظات على خروج سائق السيارة منها حتى دهس الترام المسرعة ليدمرها تماما. وعرض مقطع الفيديو مشهدا آخر أظهر حالة السيارة بعد تدميرها إثر الحادث.