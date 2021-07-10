رجل يضرب نارا مشتعلة فيواجه رد فعل قاس... فيديو

ويظهر في الفيديو رجلا يمسك بمطرقة كبيرة وضرب على شعلة نار، ليتفاجأ بما يشبه الانفجار واتساع مدى النار لتطوله ألسنتها.وعندما فوجئ الرجل بهذا الانفجار ترك المطرقة أمام النار وفر هاربا، ليظهر بعد ذلك دون أي إصابات رغم تعرضه للنيران.
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة صدمة رجل من نتيجة ما فعله عندما ضرب نارا مشتعلة بمطرقة.
ويظهر في الفيديو رجلا يمسك بمطرقة كبيرة وضرب على شعلة نار، ليتفاجأ بما يشبه الانفجار واتساع مدى النار لتطوله ألسنتها.وعندما فوجئ الرجل بهذا الانفجار ترك المطرقة أمام النار وفر هاربا، ليظهر بعد ذلك دون أي إصابات رغم تعرضه للنيران.
شارك أحد المؤثرين الأمريكيين عبر موقع "تيك توك"، مقطع فيديو يظهر نتيجة غير مرضية وغير متوقعة لتعرض رأسه الأصلع لأشعة الشمس الحارقة طوال ثلاث ساعات متواصلة عبر نافذة سيارته العلوية.
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار نيزك في سماء ولاية أيداهو الأمريكية.
تخيل أنك تمشي في الشارع، وقطة ثلاثية الأبعاد ضخمة، نصف حجم المنزل، تموء من الأعلى، بالطبع، يحدث هذا في اليابان.
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة دهس سيارة من قبل ترام منطلق بسرعة كبيرة.
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