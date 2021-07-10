فيديو... أب كاميكازي يقود عربة طفله في طرقات سان بطرسبورغ

تم تداول مقطع فيديو لشاب يركب "أوفربورد" ويسير بعربة للأطفال في أحد طرقات مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقام أحد الركاب من الخلف، بتصوير مقطع فيديو لهذا الرجل وكيف تفادى الازدحام المروري بواسطة الأوفر بورد وجرّ عربة الأطفال على طول الطريق، لكن لم تظهر لقطات الفيديو إن كان داخل العربة فعلا طفل صغير أم لا.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه تسمية الأب الحديث أو الأب الكاميكازي لجرأته في عبور الطريقة بهذه الثقة ودون خوف.