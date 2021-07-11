شاب ينجو من الموت بأعجوبة بعد قذف كرة غولف في قلب عاصفة رعدية...فيديو

نجا شاب أمريكي من الموت بأعجوبة، بعد أن ارتطمت كرة الغولف التي قذفها، بصاعقة برق ضخمة.

قذف الشاب توماس إنريكي غوميز، كرة غولف بسرعة 142 كيلومترا في الساعة تقريبا إلى قلب العاصفة الرعدية التي كانت على وشك أن تضربه في حلبة قيادة في ولاية تكساس الأمريكية.

ويظهر المقطع الذي تم تداوله قيام الشاب بضرب كرة الغولف لضربها الصاعقة بشكل مفاجئ، ليختبئ الشاب برفقة أصدقائه ضمن النادي الذي كان يمارس فيه الرياضة.

من جهته أعلن النادي أنهم لم يطلبوا من الضيوف إخلاء المنشأة بأكملها، لكنهم طلبوا من الجميع البقاء في الداخل عقب ضربة الصاعقة، بحسب ما نقلت صحيفة dailymail.