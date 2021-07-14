بالفيديو... جندي يطلب يد حبيبته خلال احتفالات العرض العسكري في باريس

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لقيام جندي فرنسي بعرض الزواج على حبيبته وسط باريس خلال البث المباشر قبل دقائق من وصول سيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في احتفالات يوم الباستيل.

وأظهر المقطع كيف جثا الجندي مرتديا زيه الرسمي على ركبته وتحدث قليلا مع حبيبته ثم ألبسها خاتما في يدها اليسرى وسط تصفيق المتفرجين المبتهجين.

وعلقت قيادة الجيش على المناسبة عبر تويتر قائلة: "كل شيء ممكن لجنودنا في العيد الوطني. تهانينا".

Une demande en mariage inattendue #EnDirect des Champs-Élysées ce #14Juillet juste avant le Défilé ?



Tout est possible avec nos soldats le jour de la #FêteNationale.

Toutes nos félicitations ❤️ pic.twitter.com/o2oZiz4gcj — Armée de Terre (@armeedeterre) July 14, 2021

وقالت متحدثة باسم القوات البرية إنه سُمح لصديقة الجندي بعبور طوق أمني بعدما علم الجنود بنية رفيقهم.

وجاء طلب الزواج بينما كان جنود من القوات المسلحة يستعدون للعرض العسكري التقليدي الذي يقام يوم 14 يوليو/تموز ولمرور قافلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على امتداد شارع الشانزليزيه الذي يربط بين قوس النصر وساحة الكونكورد.