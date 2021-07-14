بالفيديو... جندي يطلب يد حبيبته خلال احتفالات العرض العسكري في باريس

وأظهر المقطع كيف جثا الجندي مرتديا زيه الرسمي على ركبته وتحدث قليلا مع حبيبته ثم ألبسها خاتما في يدها اليسرى وسط تصفيق المتفرجين المبتهجين.
وعلقت قيادة الجيش على المناسبة عبر تويتر قائلة: "كل شيء ممكن لجنودنا في العيد الوطني. تهانينا".
Une demande en mariage inattendue #EnDirect des Champs-Élysées ce #14Juillet juste avant le Défilé ?— Armée de Terre (@armeedeterre) July 14, 2021
Tout est possible avec nos soldats le jour de la #FêteNationale.
Toutes nos félicitations ❤️ pic.twitter.com/o2oZiz4gcj
وقالت متحدثة باسم القوات البرية إنه سُمح لصديقة الجندي بعبور طوق أمني بعدما علم الجنود بنية رفيقهم.
وجاء طلب الزواج بينما كان جنود من القوات المسلحة يستعدون للعرض العسكري التقليدي الذي يقام يوم 14 يوليو/تموز ولمرور قافلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على امتداد شارع الشانزليزيه الذي يربط بين قوس النصر وساحة الكونكورد.
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