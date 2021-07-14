مطعم أمريكي يدخل "غينيس" بأغلى بطاطس مقلية في العالم... فيديو

وثقت مقاطع فيديو نشرت على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، لحظة كارثية عندما اضطر فيها روّاد مهرجان في ميشيغان الأمريكية، إلى الاندفاع من أجل منع سقوط لعبة ملاهي جامحة أثناء وجود الركاب على متنها، ليلة الخميس الماضي.