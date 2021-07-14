ببغاء يحاول إقناع فتاة بأخذ قبلة من ثغرها وينجح... فيديو

حصد مشهد جميل لببغاء منزلي على ملايين المشاهدات على "تيك توك"، بسبب قيام ببغاء بمحاولة تقبل فتاة على ثغرها.

وقالت الفتاة في بدية الفيديو للببغاء: "أعطني قبلة"، فقام الأخير بتقبيلها على ثغرها، لكن الطائر الصغير والجميل لم يكتف بقبلة واحدة وأخذ يطالب بالمزبد.

وبدأ الببغاء بملاحقة ثغر الفتاة ومطالبتها بقبلة أخرى من خلال إصدار أصوات مميزة وجميلة جدا، حيث استطاع الحصول على عدة قبلات جديدة.

وحصد المشهد الكثير من المشاهدات والتعليقات وبلغ عدد المشاهدات على صفحة الببغاء الصغير التي تحمل اسم (jenniferplenge) أكثر من مليون مشاهدة، بالإضافة إلى عدة ملايين أخرى حصدها من خلال المشاركات على صفحات أخرى.