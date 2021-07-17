بطة شجاعة تواجه مجموعة تماسيح... فيديو

أظهر مقطع الفيديو بطة محظوظة بشكل لا يصدق، حين تجولت بين تماسيح مسترخية على الشاطئ.

سارت البطة بجرأة إلى الأمام فوق أجساد الزواحف، وبدا أنهم مذهولون من وقاحة الطائر لدرجة أنهم لم يفكروا على الفور أنه عشاء ممتاز. وعندما حاولوا الانقضاض عليها، تمكنت من الفرار.

كان الطائر محظوظًا جدًا: فهي لم تنجو من اللقاء مع الحيوانات المفترسة الخطيرة فحسب، بل لم تفقد ريشة واحدة أيضا.