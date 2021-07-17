طائرة تلقي كمية كبيرة من الأسماك فوق بحيرة أمريكية... فيديو

ألقت طائرة أمريكية صغيرة آلاف الأسماك في بحيرات في ولاية يوتا، الأسبوع الماضي، لإعادة الحياة البحرية فيها.

ونشرت قناة "VOA" على يوتيوب مقطع فيديو يظهر إلقاء كميات كبيرة من الأسماك فوق البحيرة، حيث تعد تلك الطريقة هي الأكثر فاعلية لزيادة أعداد الأسماك في البحيرات الواقعة في أماكن نائية.

ويمكن إلقاء ما يصل إلى 35000 سمكة صغيرة في الشحنة الجوية الواحدة، ومعظمها ينجو خلال السقوط بفضل صغر حجمها وسقوطها البطيء رغم الارتفاع الشاهق.

ويواجه نقل الأسماك عبر مسافات طويلة بالسيارات صعوبات كبيرة منها الحفاظ على مستويات كافية من الأكسجين، وتستخدم الطائرات لتزويد البحيرات بالأسماك في ولاية يوتا منذ خمسينيات القرن الماضي.