فتاتان تتعرضان لموقف محرج خلال فتح زجاجة شمبانيا على ظهر حصان... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لفتاتين وهما تحاولان فتح زجاجتي شمبانيا على ظهر حصانين.

ويظهر المقطع لحظة قيام فتاة بفتح زجاجة الشمبانيا، ليصاب حصانها بحالة من الهلع دفعته لإسقاطها ولتسقط من يدها زجاجة الشمبانيا.

وهذا أثار هلع الحصان الآخر الذي أسقط الفتاة الأخرى، في جو ساده الضحك من الأشخاص الذين كانوا يصورون الواقعة.