بقرة الشيف بوراك تهجم على المصور أثناء التصوير... فيديو

وأثناء التصوير هاجمت بقرة الشيف بوراك المصور وأسقطته أرضا، ما أدى إلى انتشار المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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وعلق أحد المتابعين: "احزر ماذا حدث لصديقنا الذي صور هذا الفيديو؟".
نشرالشيف التركي، بوراك، مقطعا مصورا له مع بقرة "عيد الأضحى"، التي قالت وسائل الإعلام التركية إنه يخطط لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
وأثناء التصوير هاجمت بقرة الشيف بوراك المصور وأسقطته أرضا، ما أدى إلى انتشار المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
View this post on Instagram
وعلق أحد المتابعين: "احزر ماذا حدث لصديقنا الذي صور هذا الفيديو؟".
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