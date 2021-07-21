بالفيديو... شجار بين مسؤولين سابقين في مولدوفا خلال برنامج تلفزيوني

شهد برنامج تلفزيوني، على قناة مولدوفية، شجارا حادا بين مسؤولين سابقين في الدولة، بعد أن تطور الخلاف من تعارض في وجهات النظر إلى شجار حقيقي.

وانتشر مقطع فيديو عن المشاجرة بين نائب وزير الداخلية السابق، غينادي كوسوفان، والمستشار السابق للرئيسة مايا ساندو، سيرجي توفيلات، على منصات التواصل الاجتماعي.

وحصلت المشاجرة بين المسؤولين خلال مشاركتهما في برنامج سياسي على قناة "Jurnal TV"، حيث بدأ الخلاف كلاميا وتطور بعد لحظات إلى شجار بالأيدي، بعد قيام أحد المشاركين بسكب كوب من الماء على خصمه السياسي.

وفي وقت لاحق، أعلن مقدم البرنامج، دميتري ميشين، أن المتخاصمين تصالحا ونشرا صورة يتصافحان فيها.