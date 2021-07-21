رجل يضرب زوجته أثناء حفل الزفاف بحضور الكاهن... فيديو

غالبًا ما تحدث ظواهر مضحكة ولحظات غير سارة في حفلات الزفاف، لتنتشر بعدها مقاطع الفيديو التي توثق هذه اللحظات بسرعة على الإنترنت.

هذا ما حدث مع كاهن عند زفاف عروسين يمسكان بأيدي بعضهما البعض، قبل أن يتأرجح الرجل ويضرب وجه حبيبته.

أدرك على الفور أن الأمر سيبدو غريبًا جدًا بالنسبة لجميع الحاضرين، لذلك استمر في التلويح بيده في وجه العروس، موضحًا أن هذه هي الطريقة التي يبعد بها نحلة كانت تطير حول رأس الفتاة أكثر من مرة.