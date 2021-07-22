مسنة صينية تنقذ حفيدتها في اللحظة الأخيرة قبل السقوط من فوق المنزل... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة قيام مسنة صينية بإنقاذ حفيدتها في اللحظة الأخيرة حيث كادت أن تسقط من فوق سطح المنزل.

وظهرت الفتاة في الفيديو تسير بعدم اتزان فوق سطح المنزل الذي بدا مبتلا، ثم انحرفت الفتاة فجأة نحو حافة السطح لتتعثر ومن ثم يميل نصف جسدها العلوي إلى الخارج.

لحسن الحظ كانت الجدة على مقربة من الواقعة فلم يمنعها التقدم في العمر من التحرك بخفة وسرعة نحو الفتاة لتمسك بقدمها وتمنع سقوطا محققا ربما كان ليودي بحياة الفتاة.