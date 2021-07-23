طائر النورس يهاجم فتاة أثناء ركوبها لعبة "المقلاع"...الصدمة صدمتان.. فيديو

يفضل الكثير من الناس وخاصة فئة المراهقين الذهاب إلى مدينة الملاهي مع الأصدقاء، وركوب العديد من الألعاب التي قد تكون خطرة نوعا ما، ما يدفعهم إلى الصراخ أو البكاء أو حتى حالات من الإغماء، لكن ما حدث لهذه الفتاة غير متوقع أبدا.

تم تداول مقطع فيديو لفتاتين صغيرتين قامتا بركوب لعبة "المقلاع" في مدينة الملاهي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والأمر الذي أثار دهشة المتابعين هو تعرض إحداهما إلى مواجهة مع طائر النورس فور إقلاع اللعبة، وفقا لما نقله موقع "usatoday" الأمريكي.

وقد كانت صدمة كايلي هولمان (13 عاما) صدمتين، حيث فور انطلاق اللعبة وجدت طائر النورس على وجهها لتسارع فورا بإبعاده عنها، والصراخ غير أن صديقتها جورجيا ريد (14 عاما) لم يكن لديها أي فكرة عما يجري.

وأظهر الفيديو صراخ هولمان وهي تقول: "طار طائر على وجهي".