حافلة ركاب تسير على حافة جبل تحت شلال... فيديو

وقال ناشرو المقطع إنه تم تصويره في الهند، حيث سارت الحافلة على ممر ضيق فوق الجبل مرورا بشلال قوي انساب فوق الجبل، إلا أنه لم يعطل مسير الحافلة.

وقاد السائق الحافلة بهدوء وحذر على الممر الجبلي الضيق، حتى وصل إلى نهاية الممر حيث أصبح الطريق أكثر اتساعا وأقل وعورة.