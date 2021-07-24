انهيار جسر معلق في روسيا أثناء عبور شاحنة بسبب فيضان... فيديو

يفضل الكثير من الناس وخاصة فئة المراهقين الذهاب إلى مدينة الملاهي مع الأصدقاء، وركوب العديد من الألعاب التي قد تكون خطرة نوعا ما، ما يدفعهم إلى الصراخ أو البكاء أو حتى حالات من الإغماء، لكن ما حدث لهذه الفتاة غير متوقع أبدا.