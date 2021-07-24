انهيار جسر معلق في روسيا أثناء عبور شاحنة بسبب فيضان... فيديو

ويظهر في الفيديو لحظة انهيار جسر فوق مجرى مائي امتلأ بكميات كبيرة من المياه بفعل فيضان كبير.وصادف انهيار الجسر مع لحظة مرور شاحنة فوق منتصفه، حيث لم يتحمل الجسر الضعيف وزن الشاحنة وضغط تيار المياه، فانهار مسببا غرق الشاحنة.
تداولت وسائل إعلام محلية ودولية مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار جسر معلق شرقي روسيا.
ويظهر في الفيديو لحظة انهيار جسر فوق مجرى مائي امتلأ بكميات كبيرة من المياه بفعل فيضان كبير.وصادف انهيار الجسر مع لحظة مرور شاحنة فوق منتصفه، حيث لم يتحمل الجسر الضعيف وزن الشاحنة وضغط تيار المياه، فانهار مسببا غرق الشاحنة.
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