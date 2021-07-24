لحظة ظهور قطعة أرض فجأة وسط مسطح مائي... فيديو

ويظهر في الفيديو مسطح مائي ربما يكون نهرا، وتنحصر فجأة المياه في أحد أجزائه، ثم تبدأ قطعة من الأرض الطينية ترتفع بشكل سريع نسبيا.

وتسبب المقطع في ذهول مصور الفيديو والمحيطين به، فيما حاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقديم تفسيرات لتلك الواقعة العجيبة، فذهب بعضهم إلى أن الأرض ارتفعت بسبب نشاط الصفائح التكتونية، فيما أرجع آخرون ما حدث إلى تصاعد الميثان المحصور في الأرض.