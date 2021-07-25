كلبان قزمان يداعبان أسدا ضخما في حديقة الحيوان... فيديو

انتشر مقط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكلبين قزمين يداعبان أسدًا ضخمًا في حديقة الحيوان.

ويظهر المقطع الكلبين وهما يركضان نحو الأسد، الذي بدأ بمداعبتهما برفق دون أي ردة فعل خطيرة، وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود فعل مرحة من قبل المغردين.