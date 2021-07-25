إنقاذ يمني علق وسط السيول... فيديو

وقال ناشرو الفيديو إن المواطن الذي تم إنقاذه كان قد علق وسط سيول جارفة ضربت منطقة قعوضة في محافظة حضرموت.

ويظهر في الفيديو المواطن اليمني وقد غمرت المياه معظم جسده فيما وقفت مجموعة أشخاص على مقربة منه، وبعد أن كافح للاقتراب منهم سحبوه بواسطة حبل لينقذوه من الغرق.