فهد ينقذ غزالا من بين أنياب ضبع مفترس بخدعة ماكرة... فيديو

ويظهر المقطع الغزال وهو متظاهر بالموت حينما اقترب منه الضبع، وقبل أن يفترسه، اقترب الفهد من الضبع قليلا، وما كان من الضبع إلا أن استعد للعراك مع الفهد، وما أن ابتعد الضبع بضعة أمتار عن الغزال، حتى فر الأخير هاربا.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل كثيرة من قبل المغردين.