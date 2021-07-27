طائر نورس يصطدم بوجه فتاة في مدينة ملاه بأمريكا.. فيديو

وقع حادث مضحك لفتاة تدعى كايلي (13 عامًا) من الولايات المتحدة، قررت مع صديقتها ركوب إحدى الألعاب التي تطلق الناس في الجو بسرعة عالية.

ويظهر مقطع الفيديو لحظات ما قبل إطلاق اللعبة للفتاة إلى الأعلى، وعندما ترتفع اللعبة بالفتاة وصديقتها إلى الجو، يصطدم طائر النورس بوجه الفتاة، فتمسك به بنفسها وتطلقه من جديد.