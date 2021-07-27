إنقاذ قطة عالقة في قبو منزل بعد فيضانات مروعة في الولايات المتحدة.. فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب ينقذ قطة كانت عالقة في قبو أحد المنازل بعد فيضانات مروعة في مدينة سيدار في الولايات المتحدة.

وأخرج الشاب سيرجيو غارسيا القطة تحت أنظار صاحبها الذي التقطها وقبلها وشكر سيرجيو على إنقاذه لها.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.