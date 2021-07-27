قنبلة يدوية تفاجئ شخصا حاول صيد السمك بشكل غير قانوني... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاب فجر قنبلة بيده عن طريق الخطأ قبل أن يبدأ بصيد السمك بطريقة التفجير.

ويظهر المقطع الشاب وهو يتكلم مع مصور الفيديو، قبل أن يتفاجأ بأن القنبلة على وشك الانفجار، فحاول إلقاءها بعيدا لكن الوقت لم يسعفه، وانفجرت القنبلة في يده.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل عديدة من قبل المغردين.