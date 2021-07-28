عامل يرتب أسطوانات غاز بطريقة استعراضية خطرة... فيديو

تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عاملا يرتب عددا من إسطوانات الغاز بطريقة استعراضية لا تخلو من الخطورة.

ويظهر في الفيديو عامل يتسلم إسطوانات الغاز من على متن سيارة نقل ليرتبها فوق بعضها، لكنه تعمد تقاذف الأسطوانات وإلقاءها ما شكل مخاطر من انفجارها بسبب تصادمها.

واستعرض العامل مهارته، حيث نجح في صف الأسطوانات بدقة، حيث كان يلقي كل أسطوانة غاز بالوضع المقلوب لتستقر في مكانها الصحيح بوضعها المضبوط.