جونسون يتعرض لموقف "مضحك" خلال حفل رسمي...فيديو

تعرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لموقف مضحك خلال مراسم افتتاح نصب تذكاري جديد للشرطة في مقاطعة ستافوردشاير الإنجليزية.

وكان جونسون ومظلته بطلا هذا الموقف، عندما حاول فتح مظلته، التي فتحت باتجاه معاكس بسبب الهواء.

ليعود وليصلح اتجاهها الصحيح، وسط جو من الضحك من قبل الحاضرين الذين كان من بينهم الأمير تشارلز.