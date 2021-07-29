ديك رومي يطارد سيارة بريد بسبب موسم التزاوج... فيديو

شهدت مدينة ماديسون بولاية ويسكونسن الأمريكية تلك الواقعة الطريفة حيث أصر ديك رومي على ملاحقة سيارة بريد أثناء قيام الموظف الذي يستقلها بعمله وتوزيع الطرود على الصناديق المنتشرة في الشارع.

يشار إلى أن هذا الموقف وقع يوم 23 من يوليو/ تموز الجاري، أي في فترة موسم تزاوج الديوك الرومية، حين يحاول ذكور الديوك الرومية السيطرة على بعضها البعض واكتساب المزيد من اهتمام الإناث.

ويفعل ذكور الديوك الرومي ذلك من خلال مضايقة الذكور الأخرى وإخافتها ومهاجمتها، وعندما يرون بشرا أو أي شيء آخر له لون أحمر، تستثار لديهم غريزة الهيمنة والتخويف فيهاجموها، وعند ذلك لا يميزون بين الديوك الرومية والبشر.