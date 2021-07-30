راكون يترك الطبيعة ويتسلل إلى متجر للمشروبات الكحولية... فيديو

في حادثة غريبة، تسلل حيوان الراكون إلى متجر لبيع المشروبات الكحولية في مدينة كراسنودار الروسية.

أظهر مقطع فيديو الراكون وهو هادئ داخل علبة من الكرتون وكأنه قرر أخذ قسط من الراحة داخل المتجر.

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مباشرة بعد اكتشاف صاحب المحل وجود الحيوان داخل متجره، قام بالاتصال بخدمة الإنقاذ البلدية، التي قام أعوانها بإخراج الراكون وإطلاق سراحة في الطبيعة.

يذكر أن الحادثة ليست الأولى، التي تتسلل فيها حيوانات الراكون إلى المتاجر الروسية، ففي فبراير 2021، رصدت كاميرات مراقبة دخول راكون إلى متجر للسباكة في مدينة يكاترينبورغ وقلبه للمعدات.