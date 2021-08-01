لحظة انقلاب سيارة خلال زفاف في الجزائر... فيديو

ويظهر الفيديو مسيرة سيارات أطلقت صافرات التنبيه احتفالا بالزفاف، فيما راح سائق إحدى السيارات يسير بشكل متعرج على الطريق.

وخرج بعض المحتفلون من نوافذ السيارة التي استمرت في الترنح بين جانبي الطريق، وفجأة فقد السائق السيطرة على السيارة لتنحرف عن جادة الطريق وتنقلب على أحد جانبيها في منطقة مليئة بالأشجار.