سيدة تحاول دهس زوجها بالسيارة عدة مرات... فيديو

حاولت سيدة أمريكية دهس زوجها بالسيارة عدة مرات، وذلك بعدما نشب خلاف حاد بينهما.

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يلقي بعض الأغراض من صندوق السيارة على الأرض فيما كانت زوجته داخل السيارة، فقررت دهسه وتحركت باتجاهه وهو يقف خلف السيارة.

أفلت الزوج من محاولة دهسه الأولى لكن السيدة عاودت الكرة عدة مرات، وفي كل مرة كان يراوغ زوجته، حتى خرجت في النهاية وركضت خلفه محاولة ضربه، لكنه تمكن منها ودافع عن نفسه.