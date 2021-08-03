فيديو يوثق اللحظات الأولى لإنقاذ امرأة من سيول الفيضانات في تركيا

ويظهر الفيديو المرأة وهي مغطاة كليا بالوحل وتحاول استراجاع أنفاسها بعد إنقاذها من السيول الجارفة والمحملة بكميات كبيرة من الوحل، وإلى جانبها طفلها الصغير، على ما يبدو، يبكي ويحاول مساعدتها رفقة امرأة أخرى.

Video of woman after rescue from flash #floods in Turkey.

Heavy rains triggered massive floods in the eastern city of #Baskale, #Turkey where one woman was reportedly saved from the torrent of mud and water. See the dramatic video here. pic.twitter.com/chIXTwS4eZ — Kwitter (@Kwitter12085169) August 2, 2021

كما يظهر الفيديو سيارات تجرفها وأخرى مغطاة بالوحل والحجارة جراء انهيار بعض المباني القديمة والمشيدة بطرق تقليدية.

هذا وشهدت المقاطعات الشمالية الشرقية من تركيا الواقعة على ساحل البحر الأسود نهاية الشهر الماضي فيضانات كبيرة.

وبحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل، ارتفع منسوب المياه لمستويات عالية الأمر الذي أدى لغمر مناطق واسعة من تلك المناطق.