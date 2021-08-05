ولي عهد دبي ينقذ مسؤولا إماراتيا من حادث... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه رد الفعل السريع لولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، بعد حادث تعرض له نصر النيادي، رئيس الاتحاد الإماراتي للرياضات الجوية.

وأظهر المقطع المصور لحظة قيام النيادي، بممارسة رياضة "فلاي بورد" قبل أن يختل توازنه ويسقط في الماء.

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وظهر ولي عهد دبي متجها بسرعة نحو النيادي، بعد أن فقد السيطرة على "الاسكوتر" المائي، برفقة عدد من الأشخاص ليقوموا بالسيطرة على الوضع وإنقاذ النيادي.