قطة منزلية شجاعة تمنع أفعى "كوبرا" من اقتحام المنزل... فيديو

ويظهر المقطع الأفعى وهي تداهم القطة، ولكن القطة عوضا عن الهرب، حاولت مجابهة الأفعى، ومنعها من دخول المنزل، فما كان من الأفعى إلا أن التفّت وعادت أدراجها مبتعدة عن المنزل.

وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.