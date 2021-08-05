توثيق هبوط خطير من كابينة طائرة خاصة... فيديو

وتم تصوير المقطع من كابينة القيادة لطائرة خاصة من طراز بوينغ 737-300، حيث ظهر الطيار ومساعده يحاولان بجد الهبوط في ظل ظروف صعبة.

وبدت الطائرة غير متزنة أثناء الهبوط، حيث راحت تميل يمينا ويسارا فيما حاول الطيار ضبط وضعها قبل أن ترتطم بعنف بالمدرج.