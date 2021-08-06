بالفيديو... مسن يتزحلق بشكل احترافي في سان بطرسبورغ

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه عجوز روسي يبلغ من العمر 73 عاما، وهو يقوم بالتزحلق على لوح في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وأظهر الفيديو العجوز الروسي وهو يبرز مهارته بالتزلج على اللوح، حيث يمارس هذه الرياضة منذ أكثر من عشرين عاما.

وعبر الرجل المسن عن سعادته بما يفعله بالرغم من التعليقات والانتقادات التي يطلقها البعض بحقه في المدينة.

أما آخرين فشجعوا الرجل وأظهروا له كل الدعم معتبرين أن ذلك صعب للغاية في عمره.