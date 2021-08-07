لبنانية لم تعثر على الدواء في الصيدلية فاقتحمتها بسيارتها... فيديو

وذكلات قناة " mtv" اللبنانية: "لا تنتهي عجائب الأزمة في لبنان، وآخرها ما حصل في إحدى الصيدليات، فقد عمدت مواطنة إلى اقتحام صيدلية بسيارتها، بعد رفض إعطائها الدواء الذي طلبته، وفق المعلومات الأولية".