"كمان نوح" يبحر في مياه البندقية تكريما لضحايا كورونا... فيديو

انطلق قارب عملاق على شكل آلة الكمان الموسيقية، في رحلة تجريبية بمدينة البندقية الإيطالية، يوم الجمعة، من أجل تكريم الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب مرض (كوفيد -19).

ويرافق القارب الضخم البالغ طوله 12 مترا، والذي سمي باسم "كمان نوح"، عازفة تشيلو تعزف على سطحه أثناء إبحاره، وفقا لـوكالة "رويترز".

وتم تصميم "كمان نوح" أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، من قبل الفنان ليفيو دي مارشي، وبالتعاون مع اتحاد البندقية للتنمية.

وأنتج دي مارشي، المعروف باسم "نجار البندقية"، العديد من المنحوتات العائمة، بما في ذلك سيارة فيراري خشبية.

وبعد اعتماد القارب وإثبات صلاحيته للتنقل بعد رحلته التجريبية في البندقية، سيصعد على متنه في النهاية مجموعة من العازفين لكي تعزف الموسيقى أثناء إبحاره في القناة الكبرى للمدينة الإيطالية.