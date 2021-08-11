طائر الوقواق يغازل زوجة مزارع في ولاية تكساس... فيديو

بينما كان زوج من المزارعين يطعمون الماشية في ولاية تكساس، اقترب منهم طائر الوقواق فجأة، ورأى المرأة وقرر أن هذا هو حب حياته.

في البداية، جر خنافيس وحشرات أخرى إلى أمام المرأة، ثم بدأ رقصات التزاوج، لكن كل جهوده لم تكلل بالنجاح. عاود الكرة مرة أخرى وأحضر الحشرات ورقص مرة أخرى من أجلها، وهي زوجة رجل آخر، وبعد أن أدرك أنها غير مهتمة بمغازلته، طار بعيدًا.