سيارة فيراري تفشل في الخروج من أحد زقاقات روما الضيقة... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارة "فيراري روما" عالقة في أحد الزقاقات الضيقة في شوارع العاصمة الإيطالية روما.

يظهر مقطع الفيديو السيارة وهي محشورة بين جدارين. ويبدو أن المالك اعتقد أن بإمكانه المرور عبر الشارع الضيق لكنه لم يلحظ أن الشارع أصبح أضيق مع تقدم السيارة فيه.

يبلغ عرض فيراري روما 97.41 سم، وهو أعرض بكثير من سيارات العادية التي ستجدها غالبًا في مراكز المدن في جميع أنحاء إيطاليا.

الأمر المضحك في الفيديو هو أنه في أضيق نقطة على الطريق، لا يزال يبدو أن سائق سيارة فيراري يحاول المناورة للخروج من الزقاق ولديه شخص ما يوجهه من الأمام.

كما يظهر المقطع سيدة تقترب من السيارة ويبدو أنها تشير للسائق إلى أنه لا توجد طريقة يستطيع بها العبور عبر الزقاق.