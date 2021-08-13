مكنسة كهربائية تشفط وجه فتاة أثناء رقصة في مغسل سيارات... فيديو

ويظهر المقطع الفتاة وهي تمسك بمكنسة الكهرباء وتبدأ الغناء على أنها مايكروفون، وعندما قربت المكنسة من وجهها، شفطت المكنسة خدها الأيمن، ما جعلها تطلب المساعدة من صديقتها، التي دخلت في نوبة ضحك هستيرية قبل أن تساعدها.