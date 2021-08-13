مشهد طريف لعبور غزال طريق سيارات... فيديو

الطريف في هذا المقطع أن الغزال ظهر وكأنه يلتزم بالقواعد المعمول بها في عبور الطريق، حيث وقف على أحد جانبي الطريق بمحاذاة خطوط عبور المشاة.

وانتظر الغزال حين خف الزحام المروري على الطريق، ثم بدأ يخطو في هدوء فوق خطوط عبور المشاة، فيما تعاون معه سائقو السيارات، حيث توقفوا حتى يتم عبوره الهادئ.