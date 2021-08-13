فيضانات تحول الطرق إلى أنهار في مناطق روسية... فيديو

ويظهر فيديو كيف يغرق عدد من الشوارع في شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار بسبب مياه الأمطار التي حولت بعض الطرق إلى أنهار.
وضربت الأمطار الغزيرة شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار، ومناطق كيرتش وأنابا ونوفوروسيسك وإيسكي وتمريوك وسلافيانسكي.
شهدت شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار في روسيا فيضانات أدت إلى غرق عدد من الشوارع بالمياه وتأثر بعض المباني.
ويظهر فيديو كيف يغرق عدد من الشوارع في شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار بسبب مياه الأمطار التي حولت بعض الطرق إلى أنهار.
وضربت الأمطار الغزيرة شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار، ومناطق كيرتش وأنابا ونوفوروسيسك وإيسكي وتمريوك وسلافيانسكي.
تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشهدا طريفا أثناء عبور غزال لطريق سيارات.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتاتين ترقصان في مغسل سيارات باستخدام أدوات التنظيف.
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لسيارة "فيراري روما" عالقة في أحد الزقاقات الضيقة في شوارع العاصمة الإيطالية روما.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر طائر الوقواق وهو يغازل زوجة أحد المزارعين في ولاية تكساس الأمريكية.
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