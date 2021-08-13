فيضانات تحول الطرق إلى أنهار في مناطق روسية... فيديو

شهدت شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار في روسيا فيضانات أدت إلى غرق عدد من الشوارع بالمياه وتأثر بعض المباني.

ويظهر فيديو كيف يغرق عدد من الشوارع في شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار بسبب مياه الأمطار التي حولت بعض الطرق إلى أنهار.

وضربت الأمطار الغزيرة شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنادار، ومناطق كيرتش وأنابا ونوفوروسيسك وإيسكي وتمريوك وسلافيانسكي.