مشجع عجوز يبكي بعد فوز برينتفورد بأول مباراة له في الدوري الإنجليزي منذ 74 عاما... فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع عجوز لنادي برينتفورد وهو يبكي، بعد فوز فريقه بأول مباراة له في الدوري الإنجليزي منذ 74 عامًا على حساب نادي أرسنال.

بدأ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بإثارة كبيرة يوم أمس الجمعة، بعد أن احتفل برنتفورد بأول فوز له (2-0) على أرسنال.

وهز سيرجي كانوس وكريستيان نورجارد الشباك ليطلقا العنان لاحتفالات جماهير صاحب الأرض والتي انتظرت طويلا قبل دخول الملعب الجديد البالغة سعته 17500 متفرج وفترة أطول كثيرا لمشاهدة فريقها في دوري الأضواء.

وبعد النصر احتفلت الجماهير بصدارة الدوري الممتاز في ليلة لا تنسى رغم أنه من غير المتوقع بقاء الفريق على القمة طويلا.